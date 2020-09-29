المالكي يوجه طلبا للحكومة العراقية بشأن البعثات الدبلوماسية

2020/09/29 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الجهات المعنية بالحكومة ، الى التعامل مع استهداف البعثات الدبلومسية بمعطيات الواقع بعيدا عن التش...

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