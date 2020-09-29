كهرباء كربلاء تعلن إعفائها من القطع المبرمج للطاقة خلال الزيارة الأربعينية

2020/09/29 | 20:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اكد مدير فرع كهرباء كربلاء عماد عباس اعفاء المحافظة من القطع المبرمج خلال فترة زيارة الأربعين.

وقال عباس لـ /المعلومة/، انه “تم اعفاء محافظة كربلاء من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية بهدف ضمان انسيابية تقديم الخدمات في مختلف المجالات لأصحاب المواكب الحسينية والزائرين”.

وأضاف ان “الفرع جهوده منذ الأول من شهر صفر استعدادا للزيارة حيث قسمت المحافظة الى 6 محاور رئيسية، وتشكيل مفارز جوالة على تلك المحاور مهمتها إصلاح الأعطال الطارئة”، مؤكدا انارة جميع الطرق التي يسلكها الزائرون والساحات العامة.



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