2020/09/29 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح التعازي لدولة الكويت لوفاة اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأكد الرئيس صالح في تغريدة على تويتر، ان الراحل كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة، والمعروف بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة، مشيدا بعمله من دون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، حتى اضحى مثالاً للسلام والخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية معزيا بوفاة الصباح: كان زعيما حريصا على شعوب المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية معزيا بوفاة الصباح: كان زعيما حريصا على شعوب المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).