الحشد الشعبي يقطع محور تسلل خطير لداعش في ديالى

2020/09/29 | 21:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الثلاثاء، عن قطع محور تسلل خطير في قاطع زراعي شمال شرق المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوات الحشد الشعبي وتشكيلات الفرقة الخامسة نجحت من خلال العملية العسكرية في بساتين ابو دهن ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) من قطع محور تسلل خطير لداعش الارهابي من منطقة ابو شيحة الى بساتين ابو دهن ومنها الى الزور لافتا الى ان المحور شكل مصدر تحدي امني في الاسابيع الماضية”.

واضاف، ان “عدة مضافات لداعش الارهابي تم تدميرها خلال العملية الاي استندت معلومات استتخبارية دقيقة مؤكدا بان التنظيم يعيش حاليا عزلة وحصار بعد قطع اغلب محاور تسلله بين البساتين والمناطق الزراعية لافتا الى ان الحشد لن يتهاون مع داعش وسيطارده اينما وجد نشاطه لخلاياه الاجرامية”.

وكان الحشد الشعبي انطلق في عملية عسكرية من بعد ظهر اليوم في بساتين ابو دهن شمال قضاء المقدادية لتعقب خلايا داعش الارهابي.



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