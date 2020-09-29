امانة بغداد تزيل ثلاث دور متجاوزة وتقطع الطريق على متجاوزين في مدينة الصدر

2020/09/29 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ازالة ثلاث دور متجاوزة بمنطقة ام الكبر والغزلان وقطع الطريق على متجاوزين بمنطقة حي الامانة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية الشعب بالتنسيق مع القوات الامنية، ازالت ثلاث دور سكنية متجاوزة على ارض تابعة لوزارة النفط (المحرمات النفطية ) ضمن المحلة ٣٤١”.

واضاف البيان، ان “ملاكات دائرة بلدية الصدر الاولى بالتعاون مع دائرة الوحدات الانتاجية قطعت الطريق على ٩ دور متجاوزة قيد البناء غير مأهولة بمنطقة حي الامانة ضمن المحلة ٥١١ بوضع كتل كونكريتية بالشارع المؤدي الى السوق العصري”.

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