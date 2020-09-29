مكتب الكاظمي يوضح بشأن عقوبات القوات الامنية التي تقصر في واجباتها

2020/09/29 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، ان لدى الوقات الامنية القدرة على ملاحقة الجناة والوصول إليهم وايداعهم التوقيف وتحويلهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، مشيرا الى ايداع القوات الامنية الماسكة في الرضوانية بالتوقيف.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا إن ار تي، اليوم (29 ايلول 2020)، ان "ما حدث بالأمس جريمة مروعة وتم ايداع القوة الأمنية الماسكة في الرضوانية بالتوقيف واية قوة ستقصر في واجبها ستنال نفس الجزاء".

واضاف، ان "القائد العام مصطفى الكاظمي شدد أمس على الجهد الاستخباري ومضاعفته لملاحقة الجناة ولدينا القدرة على ملاحقتهم والوصول إليهم وايداعهم التوقيف وتحويلهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

واوضح، ان "عمليات القصف المتكرر التي تستهدف المواطنين والبعثات الدبلوماسية تقف بالضد من المصلحة الوطنية ومن واجب الدولة حماية المواطنين".

وكان وزير وزير الداخلية عثمان الغانمي، قد اعلن في وقت سابق، الوصول إلى الجناة الذين أطلقوا صاروخين تسببا بمقتل عائلة كاملة.

وقال في مؤتمر صحفي من كربلاء إن ن "ما حدث أمس يندى له الجبين، ووزارة الداخلية العراقية تمكنت من الوصول إلى الجناة".

وقد أصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا بشأن سقوط صاروخي كاتيوشا على عائلة في منطقة الرضوانية غربي بغداد، فيما أكدت أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اصدر توجيها بتوقيف القوات الأمنية الماسكة لتلك المناطق.

ا.ح

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