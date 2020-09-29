2020/09/29 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس كورونا يحطم السياحة في أنحاء العالم شركات السياحة تناشد الكاظمي لقاءها والإستماع إلى مشاكلها بغداد – الزمان بدعوة من الهيئة العامة لشركات السفر والسياحة في العراق ، خرج مديرو وموظفو شركات السفر والسياحة ومن جميع المحافظات بوقفة احتجاجية سلمية حضارية وذلك في صباح الاحد لمناسبة يوم السياحة العالمي ، في ساحة الفردوس ببغداد بالقرب […]

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