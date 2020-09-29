2020/09/29 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الإتحادية تلقي القبض على أحد قياديي داعش النزاهة تضبط حالات إختلاس ورشا في دائرتي بلديَّة وبريد كربلاء بغداد – قصي منذر أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة عن تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عمليتي ضبطٍ في مديريَّة البلديَّـة ودائرة البريد في المحافظة.وأشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل […]

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