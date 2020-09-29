البصرة تعتزم بناء أول مركز طبي نووي لعلاج السرطان

2020/09/29 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة- واع- صبا سامي

أكدت هيأة استثمار البصرة، اليوم الثلاثاء، عزمها على بناء أول مركز طبي نووي لعلاج السرطان.

وقال رئيس هيأة استثمار البصرة علاء عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيأة تعتزم بناء أول مركز طبي نووي للكشف المبكر وعلاج مرض السرطان"، مشيراً إلى أن "مساحة المركز ستبلغ 1500 متر بالتعاون مع (شركة جنيرال إلكتريك الأميركية)".

وأضاف، أن "المستثمر وبالتعاون مع الشركة الأميركية سيقوم بإنشاء النواة التي تزن 40 طناً بتقنية حديثة للتعامل بالحيز الكهرومغناطيسي من أجل إنتاج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن مرض السرطان، وكذلك سينشط المركز في مجال استخدام الإشعاع النووي للأغراض العلاجية، وتقديم خدمات عدة في مجال الطب النووي".

وأضاف، أن "محافظة البصرة تعرضت في الفترة الماضية إلى قصف، بسبب الحروب؛ ما أدى إلى ازدياد وتيرة الإصابة بالأمراض السرطانية بين السكان"، مشيراً الى أن "هذا المركز سيكون مخصصاً للكشف المبكر عن مرضى السرطان، وبأحدث الأجهزة، وعلى أيدي أفضل الأطباء المتخصصين، والأكثر تمرساً وخبرة في هذا المجال".

وأكد أن "المركز سيجهز بأحدث الأجهزة، وسيقدم أفضل خدمات في مجال الطب النووي، وعلى يد أطباء متخصصين".

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