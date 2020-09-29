2020/09/29 | 21:19 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زياد الجنابي: الكاظمي أكد استعداده لتوفير الخدمات لقضاء المدائن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زياد الجنابي: الكاظمي أكد استعداده لتوفير الخدمات لقضاء المدائن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).