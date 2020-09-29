الكاظمي: ايران وأميركا لا تريدان القتال في العراق.. عكس مَن يدّعون أنهم عراقيون!

2020/09/29 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا عن أنهما لاتريدان أن يكون العراق ساحة للصراع، مؤكداً ان الرئيس الأميركي اعلن انسحاب قواته من العراق بصورة علنية خلال زيارتنا إلى واشنطن.



وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، وتابعه "ناس" (29 ايلول 2020)، ان "هناك من يدّعون أنهم عراقيون ويعملون على تحويل أرض العراق الى ساحة للصراع"، لافتاً الى ان "الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة أعلنتا أنهما لاتريدان أن يكون العراق ساحة للصراع".

وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول "الآن مرحلة تصحيح عمل الأجهزة الأمنية كلّ حسب اختصاصه، لأن التداخل في عملها قد أربك الوضع الأمني".

وبين الكاظمي انه "علينا الإنطلاق بعجلة العمل، وعدم الاجتهاد في بعض القرارات وإدخالها بالبيروقراطية تحت عناوين معينة".

واشار رئيس مجلس الوزراء الى انه "خلال زيارتنا الى واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي انسحاب القوات الأميركية من العراق وبصورة علنية".

ولفت الى ان "بيان الحوار الاستراتيجي كان واضحا وتضمّن الانسحاب من جميع القواعد العسكرية العراقية والانتشار خارج العراق".

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