في قلب ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو وتفاصيل

2020/09/29 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن وجود مواقع "تستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة" لحزب الله وسط الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية بيروت، ما ينذر بتكرار كارثة الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي.

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