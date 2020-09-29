نصر الله: نتنياهو يكذب بشأن مواقع صواريخ حزب الله

2020/09/29 | 21:25 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن نصر الله زعيم حزب الله يلقي كلمة عبر التلفزيون في بيروت يوم السابع من اغسطس اب 2020.صورة من تلفزيون المنار محظور اعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.بيروت (رويترز) - قال زعيم جماعة حزب الله اللبنانية السيد حسن نصر الله يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب بشأن مواقع صواريخ الجماعة الشيعية في لبنان.وقال نصرالله ”قبل قليل كان رئيس حكومة العدو يتحدث مباشرة في خطاب الامم المتحدة.مما قال من أجل تحريض الشعب اللبناني على حزب الله مثل العادة“.وأضاف ”نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا بجانب محطة غاز ونعرف جيدا ان نضع صواريخنا“.تغطية صحفية إلن فرنسيس- شاركت في التغطية ليلى بسام- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

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