علي صباح حكما لـلـ ( VAR ) في مباراة بختاكور الاوزبكي و بيرسبوليس الايراني

2020/09/29 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قررت لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي تكليف الحكم الدولي علي صباح بواجب حكم فيديو ( VAR ) في مباراة بختاكور الاوزبكي و بيرسبوليس الايراني ، ضمن مباريات دور الثمانية بدوري ابطال آسيا./انتهى9

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