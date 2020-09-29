القانونية البرلمانية: مشاكل كثيرة ستظهر في الانتخابات المقبلة

2020/09/29 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي :" ان مشاكل كثيرة ستظهر في الانتخابات المقبلة ".وقال العقابي في تصريح متلفز تابعته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اختيار النظام الانتخابي الجديد ( الدوائر المتعددة ) ، سيخلق مشاكل كثيرة وتتحمل الكتل السياسية التي اصرت على هذا القانون مسؤولية ذلك ".واوضح :" ان النظام الانتخابي الجديد يفتقر الى مقومات مهمة ، منها عدم وجود احصاء سكاني ،وهو الاساس بالانتخابات ، وعدم وجود بطاقات بايومترية ومشاكل فنية كثيرة"./ انتهى9

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