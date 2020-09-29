الهجرة تعلن اعادة 134 لاجئا عراقيا من تركيا

2020/09/29 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، عن عودة 134 لاجئا عراقيا ضمن برنامج العودة الطوعية من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن .وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه، ان "مكتب الوزارة في تركيا اعاد 134 مواطنا من اللاجئين العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية".واضاف :" ان اللاجئين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد"، موضحا ان "99 منهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و(20) لاجئا عادوا الى مناطقهم في صلاح الدين ، فضلا عن عودة (15) لاجئا الى محافظة الانبار" .واكد دوسة ان "هذه العودة ستليها عودة اخرى في الايام القليلة القادمة"./ انتهى10

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