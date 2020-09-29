الكاظمي يُطمئِن عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي

2020/09/29 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي....

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