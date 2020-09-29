2020/09/29 | 21:25 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يُطمئِن عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يُطمئِن عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يُطمئِن عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).