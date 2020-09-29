2020/09/29 | 21:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، إدخال القطعات الأمنية الإنذار استعداداً للزيارة الأربعينية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن استعداد القطعات الامنية لزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن استعداد القطعات الامنية لزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).