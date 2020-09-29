الحشد الشعبي يقطع محور تسلل خطير لداعش في ديالى

2020/09/29 | 21:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]كشف امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الثلاثاء، عن قطع محور تسلل خطير في قاطع زراعي شمال شرق المحافظة.

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