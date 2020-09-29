2020/09/29 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور البارزاني يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير الدفاع الإيطالي من أربيل : سنواصل دعم كردستان وعموم العراق اربيل – الزمان اكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني في اربيل امس، أن بلاده ستواصل دعم الإقليم والعراق عموماً، معربا عن أمله باستئناف تدريب قوات البيشمركه قريبا بعد تعليقه […]

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