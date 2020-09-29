2020/09/29 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلق القنصلة العراقية بالقاهرة بسبب كورونا إرتفاع جديد بالإصابات والسليمانية ودهوك تتصدّران أرقام الوفيات بغداد – قصي منذر ارتفعت الاصابات بفايروس كورونا من جديد، امس مقابل عدد حالات الشفاء.وكشف الموقف الوبائي اليومي عن اصابة 4724 شخصا مقابل 4028 حالة شفاء.كما سجلت وزارة الصحة والبيــــئة 70 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين […]

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