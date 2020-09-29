2020/09/29 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطلة البرلمان تؤخّر الموافقة على مشروع تأمين الرواتب المالية النيابية : لن نوافق على قرض جديد وفقدان 6 ترليونات من المبلغ السابق بغداد – الزمان أكدت اللجنة المالية النيابية امس انها لن توافق على الاقتراض المحلي، الذي تعتزم الحكومة تقديمه لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ،لأن البرلمان في عطلة اجبارية بسبب […]

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