اخر تطورات حالة الطقس.. ​امطار وضباب ورطوبة (خارطة)

2020/09/29 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير اخر تطورات حالة الطقس، الثلاثاء، الى فرص لهطول امطار وتشكل ضباب وارتفاع نسبة الرطوبة في مناطق متفرقة من العراق.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (29 ايلول 2020)، ان "التوقعات الجوية المحدثة ستكون كما يأتي..

1- ارتفاع معدلات الرطوبة في البصرة وميسان وواسط وكذلك الكويت والاهواز بسبب التحول التدريجي لـ الرياح للإتجاه الجنوبي الشرقي تدريجيا خلال ساعات ليل وفجر الاربعاء.

2- فرص تشكل الضباب علئ سواحل الخليج وبعض مناطق مدينة البصرة صباح الاربعاء وكذلك صباح الخميس والجمعة.

3- متوقع ان تخف نسبة الرطوبة ابتداء من ساعات نهار يوم السبت.

4- سكون الرياح وتقلباتها سيشمل كافة المدن اعتبارا من يوم الاربعاء.





5- فرص واردة لتشكل سحب ركامية في كافة المدن.

مع توقعات بهطول زخات خفيفة من الامطار الاربعاء ليلا في مناطق من ميسان .





وتشمل زخات خفيفة مدينة البصرة وشمال اربيل والسليمانية وشرق دهوك ( وبنسبة اقل صلاح الدين والانبار لو تطورت الحالة ) وذلك يوم الخميس وربما الجمعة ايضا.

ا.ح

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