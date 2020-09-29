الكاظمي يلتقي والدة سجاد العراقي: استهداف الناشطين

2020/09/29 | 21:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، استمرار عمليات البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، وإصدار أوامر بتوسيع تلك العمليات لحين العثور على مكانه.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، 29 أيلول/سبتمبر، أن "رئيس الوزراء استقبل في مكتبه، اليوم، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي "أعرب عن تعاطفه الكبير مع عائلة سجاد، مقدّرًا موقفها الشجاع في خروج أبنائها للتظاهر مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما يقدّر مشاعر الحزن لديهم وتطلعهم بأن يعود سجاد إلى حضن عائلته".

وأكد الكاظمي، وفق البيان، أن "قضية اختطاف سجاد تشغل حيّزًا كبيرًا من اهتمامه، وهو يتابعها شخصيًا"، مبينًا أن توجيهًا قد صدر من قبله إلى "القوات الأمنية بتوسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحين العثور على مكانه، وإلقاء القبض على الجهة المختطفة وإنزال أشد العقوبات بحق عناصرها".

وقال الكاظمي، إن "الأمر لا يتعلق بسجاد وحده، وإنما بحياة وكرامة المواطنين كافة"، مشددًا أن "حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون، وأن استهداف الناشطين حالة غير مقبولة، وتستفز المواطنين كما تثير الخوف والهلع".

وتعهد الكاظمي، أن "الدولة لن تدّخر جهدًا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقًا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة".

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