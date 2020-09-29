رئيس اقليم كردستان يعزي امير الكويت الجديد بوفاة الشيخ صباح الاحمد

2020/09/29 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ بعث رئيس إقليم كردستان نیجیرفان بارزاني "برقية تعزية" لامير الكويت الجيد نواف الاحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح.وقال بارزاني في البرقية : " تلقیت ببالغ الحزن والأسی نبأ وفاة المغفور لە صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت".وتقدّم بارزاني باسمه وباسم ابناء اقلیم کردستان ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلی الشيخ نواف والی العائلة الکریمة وعموم الشعب الکویتي الشقیق.وتابع: " اسأل الله تعالی ان یتغمد الفقید بواسع رحمته ویسکنه فسیح جناته ویلهمکم الصبر والسلوان، وأن یدیم علی دولة الکویت وشعبها الامن والاستقرار والازدهار "./ انتهى9

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