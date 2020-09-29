العلاقات الخارجية النيابية : الراحل صباح الاحمد كان رمزا عربيا واسلاميا للاعتدال والدعوة الى السلم

2020/09/29 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عزت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ، شعب الكويت برحيل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.وقالت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الفقيد كان رمزاً عربياً واسلامياً للاعتدال والوسطية وعنواناً للدعوة الى السلم ونبذ العنف".



واضافت :" دعواتنا ان يتغمد الله الفقيد بوافر الرحمة وان يعوض شعب الكويت الشقيق برحيله من يكمل مسيرته"./انتهى9

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