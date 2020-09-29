ماذا يعني تخفيض الدينار مقابل الدولار… سلامة سميسم

2020/09/29 | 21:57 - المصدر: يس عراق

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كتبت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم في تويتر:

ماذا يعني #تخفيض_الدينار_مقابل_الدولار؟اذا كان 100 دولار=120000دينار يصبح =150000دينار وبالتالي لوكان راتبك 600000 دينار تكون قيمته 400000دينار هذا يسمى انخفاض #الدخل_الحقيقي في وقت بقي #الدخل_النقدي ثابتا… ستقل كمية السلع و الخدمات التي تستطيع الحصول عليها..انه #التضخم

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