خبير اقتصادي يكشف “وقائع” مابعد تطبيق “تخفيض” الدينار العراقي مقابل الدولار… قيمة الاخير ستصل 150 الف للورقة والرواتب ستقل!

2020/09/29 | 22:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت الخبير الاقتصادي العراقي سلامة سميسم، اليوم الثلاثاء 20 ايلول 2020، عن الوقائع التي ستحصل في حال خفض العراق عملة الدينار مقابل الدولار.

وقالت سميسم في تدوينة لها عبر منصة تويتر: اذا كان 100 دولار=120000دينار سيصبح =150000دينار ، وبالتالي لوكان راتبك 600000 دينار تكون قيمته 400000دينار .

واضافت: هذا يسمى انخفاض الدخل الحقيقي في وقت بقي الدخل النقدي ثابتا، مبينة انه ستقل كمية السلع و الخدمات التي تستطيع الحصول عليها، انه التضخم.

واوضحت سميسم: نحن لا نملك رفع سعر الدولار، الدولار مرن تجاه الأحداث العالمية والامريكية تحديدا، مشيرة الى انه لكن في السوق العراقية يخضع للعرض والطلب عندما يشح في السوق يرتفع ثمنه مقابل الدينار.

وبينت: ولذلك تقوم الحكومة بضخ المزيد لينخفض سعر الدولار ولكننا الان اصلا نعاني من شحة كبيرة في الاموال و الدولار تحديدا.

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