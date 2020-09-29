المبادئ الكونية لحقوق الإنسان : العراقيل والبديهيات - محمد المناعي

2020/09/29 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_المناعي في أولى خطوات الإنسان نحو التمدن والقطع مع التوحش يبحث في منظوماته القيميّة عن ممارسات وعادات راسخة لكنها ضارة به وبغيره يقاومها ويعمل على التخلص منها و يبحث في نفس المنظومات عن قيم تدفع به نحو الأمام نحو اكتمال إنسانيته يسعى لتكريسها .المنظومة الكونية لحقوق الإنسان هي أخر ما توصل له العقل البشري في تنظيم العلاقات بين الناس والتخلص تدريجيا من ترسبات صراعات الماضي والحاضر أيضا والتي لا تزال تنت ......





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