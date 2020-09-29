2020/09/29 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص للتغيير: سفراء يعرضون على الكاظمي غدا مساعدته الكاملة لمواجهة التحديات

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