2020/09/29 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تعاطفه الكبير مع عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي، مقدّرا موقفها الشجاع في خروج أبنائها للتظاهر للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد

وأكد الكاظمي خلال استقباله والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي، ان قضية اختطاف سجاد تشغل حيّزاً كبيراً من اهتمامه، ويتابعها شخصيا، وانه وجّه القوات الأمنية بتوسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحين العثور على مكانه، وإلقاء القبض على الجهة المختطفة وإنزال أشد العقوبات بحق عناصرها، مبينا أن الأمر لا يتعلق بسجاد بمفرده، بل بحياة وكرامة جميع المواطنين.

وشدد الكاظمي على أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون، وأن استهداف الناشطين حالة غير مقبولة، وتستفز المواطنين وتثير الخوف والهلع، لافتا الى أن الدولة لن تدّخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل عائلة سجاد العراقي ويقدر موقفها الشجاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل عائلة سجاد العراقي ويقدر موقفها الشجاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).