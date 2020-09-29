الكاظمي يعزي بوفاة الشيخ صباح الأحمد ويستحضر مواقف الراحل الداعمة للعراق

2020/09/29 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت رئاستا الوزراء ومجلس النواب التعازي لدولة الكويت لوفاة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، تضامن شعب العراق مع الاشقاء الكويتيين، مستحضرا مواقفه في دعم شعب العراق، وداعيا الله بأن يحفظ الكويت وأرضها وقياداتها.

وفي تغريدة مماثلة اعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن حزنه البلاغ بوفاة الشيخ الصباح، الذي وصفه بالأب والشيخ القائد وراس الحكمة والانسان المعطاء والسياسي المحنك، لافتا الى ان العراق فقد بوفاة الشيخ الصباح داعما ومناصرا ومحبا للعراق ولقضايا العرب والمسلمين.

تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ رحيل المغفور له أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.نؤكد باسم شعب العراق تضامننا مع أشقائنا الكويتيين في هذا المصاب الجلل، داعين أن يتغمّد الله الفقيد برحمته، مستحضرين مواقفه في دعم شعب العراق، وأن يحفظ شعب الكويت وأرضها وقياداتها

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 29, 2020

#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/kJY5aIa9mQ

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 29, 2020

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