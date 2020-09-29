2020/09/29 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص مزاعم وجود “مواقع سرية” لأسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، ان “العلاقات الإعلامية في حزب الله ستدعو وسائل الاعلام للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو”.

واضاف انه “سيتم السماح لوسائل الاعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه”.

واوضح نصر الله، “إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله: نحن لا نضع صواريخنا بين البيوت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله: نحن لا نضع صواريخنا بين البيوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).