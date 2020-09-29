بعد اقترابها من الستين.. احدث اطلالة للنجمة ليلى علوي (صور)

2020/09/29 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للنجمة المصرية ليلى علوي رغم اقترابها من الستين.

واثارت الصور المنشورة ردوود فعل واسعة، حيث ابدى العديد من المتابعين في تعليقاتهم اعجابهم بالفنانة ليلى علوي التي حافظت على جمالها رغم بلوغها الثامن والخمسين.





وليلى علوي من مواليد 4 كانون الثاني 1962، وبدأت مشوارها الفني عام 1977 وشاركت في بطولة عشرات الأفلام منها إعدام ميت، ورجل له ماضي، وإنذار بالطاعة، وحب البنات، والمصير، وبحب السيما، وغرام الأفاعي، والمغتصبون، والرجل الثالث.

وما لا يعرفه الكثيرون أن ليلى علوي، بدأت مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز السبع سنوات من خلال برامج الإذاعة.

ا.ح

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