2020/09/29 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد تبادل الاتهامات بين المرشحين الأميركيين للرئاسة، قبل ساعات فقط من عقد المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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