رئاسة الاتحاد الوطني تعزي بوفاة امير الكويت

2020/09/29 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني بوفاة امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وجاء في برقية التعزية:

امير دولة الكويت المحترم سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وإذ نعبّر عن حزننا وأسفنا لهذا المصاب الجلل، فإننا نتقدم إليكم ومن خلالكم للعائلة الكريمة وللشعب الكويتي الشقيق بخالص التعازي والمواساة داعين الباري عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهمكم الصبر والسلوان .

نؤكد في هذه المناسبة الاليمة اعتزازنا وحرصنا الدائم على تعزيز اواصر العلاقات الأخوية والتضامن الوطيد الذي أرستها العلاقة الراسخة بين سمو الأمير الراحل وسيادة الرئيس الراحل مام جلال طالباني رحمهما الله، ونستذكر دوما بتقدير واعتزاز المواقف النبيلة للأمير الراحل وبما رسّخه من محبة وأخوة وسلام ما بين شعبينا الصديقين من منطلق ماعهدناه في سموه من حكمة وخُلُق كريم ورفعة.

ليحفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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