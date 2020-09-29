وزير الصحة: إعلان قرار دوام العام الدراسي الجديد بعد زيارة الاربعين

2020/09/29 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة حسن التميمي: ندرس مقترحات للعام الدراسي المقبل وسنعلن عنها بعد الزيارة الاربعينية

وزير الصحة: إعلان قرار دوام العام الدراسي بعد زيارة الاربعين

وزير الصحة: معدل إصابات كورونا في العراق ثابتة لأسابيع ونسبة الشفاء 81%

وزير الصحة: كنا نأمل حظر التجوال الصحي وليس الأمني ولم نجد تعاوناً من المواطن

وزير الصحة: نتوقع أعراض متشابهة بين الانفلونزا وكورونا في الخريف والشتاء

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