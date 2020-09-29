2020/09/29 | 22:47 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]قدم خبير في الأطعمة نصيحة جديدة تشير إلى أن استخدام الماء المغلي في صنع الشاي هو "خرافة" تجعل مذاقه مثل "ماء الملفوف".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر غذائي يكشف الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر غذائي يكشف الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر غذائي يكشف الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).