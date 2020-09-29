خبر غذائي يكشف الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي

2020/09/29 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قدم خبير في الأطعمة نصيحة جديدة تشير إلى أن استخدام الماء المغلي في صنع الشاي هو "خرافة" تجعل مذاقه مثل "ماء الملفوف".

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