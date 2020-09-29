الكاظمي يستقبل عائلة الناشط سجاد العراقي.. ويؤكد على هذا الأمر

2020/09/29 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن قضية اختطاف الناشط سجاد العراقي تشغل حيزا كبيرا من اهتمامه، وقد وجه القوات الأمنية بتوسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها لحين العثور على مكانه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (29 ايلول 2020)، إن "الكاظمي استقبل في مكتبه، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي"، مبينا أن "الكاظمي أعرب عن تعاطفه الكبير مع عائلة سجاد، مقدرا موقفها الشجاع في خروج أبنائها للتظاهر مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما يقدر مشاعر الحزن لديهم وتطلعهم بأن يعود سجاد إلى حضن عائلته".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي أكد أن قضية اختطاف سجاد تشغل حيزا كبيرا من اهتمامه، وهو يتابعها شخصيا، وقد وجه القوات الأمنية بتوسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحين العثور على مكانه، وإلقاء القبض على الجهة المختطفة وإنزال أشد العقوبات بحق عناصرها، مبينا ان الأمر لا يتعلق بسجاد وحده، وإنما بحياة وكرامة المواطنين كافة".

واوضح، ان "حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة على وفق القانون، واستهداف الناشطين حالة غير مقبولة، وتستفز المواطنين كما تثير الخوف والهلع"، مؤكدا ان "أن الدولة لن تدخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة".

ا.ح

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