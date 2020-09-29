الأعرجي لمسؤول إيراني رفيع: العراق يتطلع لخلق جوٍّ من الأمن والسلم يخدم المنطقة

2020/09/29 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، لنائب رئيس اركان الجيش الايراني، أن العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف.



وذكر مكتب الاعرجي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل نائب رئيس أركان الجيش الإيراني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يخدم البلدين والشعبين الجارين".

وأكد الأعرجي بحسب البيان أن "العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وأن قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار"، مبينا أن "الحكومة برئاسة الكاظمي تتطلع جاهدة الى خلق جوّ من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها".

واشار البيان الى ان "اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين أبرزها الملف الأمني".

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