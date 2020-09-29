2020/09/29 | 22:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة العراقية تطيح بشخصين سرقا منزلاً بسبب "البوبجي" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/29 | 22:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة العراقية تطيح بشخصين سرقا منزلاً بسبب "البوبجي" ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة العراقية تطيح بشخصين سرقا منزلاً بسبب "البوبجي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).