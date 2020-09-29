الاعرجي: العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف

2020/09/29 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، ان العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب رئيس أركان الجيش الإيراني”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يخدم البلدين والشعبين الجارين”.

وأكد الأعرجي، أن “العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وأن قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار”، مبينا أن “الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي تتطلع جاهدة الى خلق جوّ من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها”.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين أبرزها الملف الأمني.





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