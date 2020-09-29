حسينية الحكيم في السليمانية تطلق مبادرة خيرية

2020/09/29 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مسجد وحسينية الحكيم الذي وضع حجر اساسه فقيد الأمة الرئيس مام جلال، معطاءا ويقدم الخير والمساعدات الانسانية لجميع شرائح المجتمع في محافظة السليمانية.

دأبت هذه الحسينية في كل عام وخلال مناسبة عاشوراء بطبخ الطعام وتوزيعه على المشاركين في عزاء الامام الحسين عليه السلام والى يوم العاشر من شهر محرم الحرام بمشاركة جميع اطياف وقوميات السليمانية من المسلمين والمسيحيين والشبك والايزيدية.

هذا العام وبسبب جائحة كورونا والتزاما بالاجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، لم تتمكن ادارة الحسينية من الطبخ وتوزيعه على المشاركين في العزاء، اذ بادرت بجمع الاموال وقامت بتنظم 400 سلة غذائية وتوزيعها على المتعففين من عوائل مرضى الثلاسيميا وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية.

وزعت السلات الغذائية عن طريق وفد من الحسينية يترأسها الشيخ عصمت الخاقاني امام وشيخ المسجد مع عدد من المشاركين.

من جانبهم اعرب مديرا المركزين عن تثمينهما للجهود المبذولة في دعم الطبقتين هاتين، مؤكدين ان مثل هذه المبادرات تعمل على تعزيز روابط الاخوة والتعايش بين ابناء الوطن الواحد.

PUKmedia / هاميار علي/ السليمانية‌

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