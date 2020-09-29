قوباد طالباني يعزي برحيل امير دولة الكويت

2020/09/29 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان برقية تعزية بمناسبة وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ما يلي نص البرقية:

تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبهذه المناسبة الأليمة نقدم خالص التعازي والمواساة من القلب للأسرة الحاكمة ولشعب دولة الكويت الشقيقة.

كان الفقيد زعيماً حكيماً وصديقاً قريبا ومخلصاً للرئيس الراحل جلال طالباني وداعماً كبيراً لمكونات الشعب العراقي وللشعب الكوردي على وجه الخصوص أثناء فترة نضاله لنيل الحرية من نير الدكتاتورية والطغيان.





كرّس الشيخ صباح حياته لخدمة وطنه وجواره ولم يدخر جهداً في تقديم الدعم للآخرين أثناء الأزمات ورحل والعالم يشهد له بتحليه بالصبر والحكمة والإخلاص وهو جدير بذلك.





نشارك الشعب الكويتي احزانه وندعو الله أن يسكن الفقيد جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.





قوباد جلال طالباني

نائب رئیس حكومة اقليم كوردستان/ العراق

PUKmedia

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