خبير يؤكد أننا نحضر الشاي بطريقة خاطئة!

2020/09/29 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قدم خبير في الأطعمة نصيحة جديدة تشير إلى أن استخدام الماء المغلي في صنع الشاي هو “خرافة” تجعل مذاقه مثل “ماء الملفوف”.

وادعى خبير الأطعمة والمشروبات المحترف مارتن إيسارك في حديث لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه لا ينبغي استخدام الماء المغلي لإعداد الشاي، قائلا: “حان الوقت لفضح أسطورة استخدام الماء المغلي”، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لصنع المشروب الشائع، هو ترك الماء يبرد إلى 80 درجة.

ويتعلق الأمر بكيفية تفاعل أوراق الشاي مع درجة الحرارة.



كما قال إيسارك، حيث أن الماء المغلي إلى درجة 100 “سيقتل الفروق الدقيقة المرغوبة في الشاي” ما يترك “نكهة قوية من العفص الجاف”.



العفص مركب كيميائي يعطي الشاي “نكهته الجافة والمرّة إلى حد ما” وفقً لـ Healthline ، ويمكن أن يؤثر أيضا على لونه.

وأوضح إيسارك أن الغليان المفرط للماء وتغميس أكياس الشاي لفترة طويلة يجعل مذاق الشاي ليس أفضل من ماء الملفوف.

ويشرح إيسارك لصحيفة “ديلي ميل” أن الماء المغلي كان يستخدم في الأصل لضمان أن الماء آمن للشرب.

ويتفق إيسارك مع النظرية التقليدية القائلة إنه يجب إضافة الحليب والسكر أخيرا.



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