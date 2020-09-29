وزير الصحة: إعلان القرار بشأن العام الدراسي الجديد سيحدد بعد الزيارة الأربعينية

2020/09/29 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ كشف وزير الصحة حسن التميمي عن ان إعلان القرار بشأن العام الدراسي الجديد سيحدد بعد الزيارة الأربعينية .وقال وزير الصحة في تصريح صحفي : ان المشاورات بشأن العام الدراسي الجديد ما زالت مستمرة./انتهى9

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