مستشار الكاظمي :غلق السفارة الاميركية معناه جعل العراق شبه معزول عن العالم الخارجي .. وهو امر مستبعد

2020/09/29 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استبعد عبد الرحمن الجبوري مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غلق السفارة الاميركية في بغداد ، مؤكدا :" ان هذا معناه غلق مصالح العراق وجعله شبه معزول عن العالم الخارجي" .وقال الجبوري في تصريح متلفز :" ان امريكا تعتبر العراق من نقاط القوة في منطقة الشرق الاوسط"، مبينا ان "غلق السفارة الاميركية في بغداد معناه غلق المنافذ الدولية ومصالح العراق واقتصاده، وجعل العراق شبه معزول عن العالم الخارجي".واضاف ان "اغلاق السفارة في دولة تعتبرها واشنطن مركزا اقتصاديا بالشرق الاوسط ، هو امر مستبعد"./انتهى10

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