الاعرجي لنائب رئيس الاركان الايراني : قوة العراق ستعود على المنطقة بالمزيد من الامن والاستقرار

2020/09/29 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ بحث مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، مع نائب رئيس اركان الجيش الايراني الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية، بما يخدم البلدين والشعبين الجارين.وأكد الاعرجي خلال استقباله المسؤول الامني الايراني بحسب بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وان قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الامن والاستقرار "، مبينا :" ان الحكومة برئاسة الكاظمي تتطلع جاهدة الى خلق جوّ من الامن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها".وشهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين ابرزها الملف الامني./انتهى9

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