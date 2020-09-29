العراق يعتزم انشاء اول مركز طبي “نووي” لعلاج امراض السرطان… النواة تزن 40 طناً بتقنية الحيز الكهرومغناطيسي

2020/09/29 | 22:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت هيأة استثمار البصرة، اليوم الثلاثاء، عزمها على بناء أول مركز طبي نووي لعلاج السرطان.

وقالت الهيئة في بيان: إنها تعتزم بناء أول مركز طبي نووي للكشف المبكر وعلاج مرض السرطان”، مشيرة إلى أن “مساحة المركز ستبلغ 1500 متر بالتعاون مع (شركة جنيرال إلكتريك الأميركية).

وأضافت، أن المستثمر وبالتعاون مع الشركة الأميركية سيقوم بإنشاء النواة التي تزن 40 طناً بتقنية حديثة للتعامل بالحيز الكهرومغناطيسي من أجل إنتاج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن مرض السرطان، وكذلك سينشط المركز في مجال استخدام الإشعاع النووي للأغراض العلاجية، وتقديم خدمات عدة في مجال الطب النووي.

وأوضحت، أن محافظة البصرة تعرضت في الفترة الماضية إلى قصف، بسبب الحروب؛ ما أدى إلى ازدياد وتيرة الإصابة بالأمراض السرطانية بين السكان، مبينة أن هذا المركز سيكون مخصصاً للكشف المبكر عن مرضى السرطان، وبأحدث الأجهزة، وعلى أيدي أفضل الأطباء المتخصصين، والأكثر تمرساً وخبرة في هذا المجال، فيما اكدت المركز سيجهز بأحدث الأجهزة، وسيقدم أفضل خدمات في مجال الطب النووي، وعلى يد أطباء متخصصين.

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