وزير الدفاع يدعو القوات الامنية في كربلاء للحيطة والحذر وإنجاح الأربعينية

2020/09/29 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..دعا وزير الدفاع جمعة عناد ، مساء الثلاثاء ، القوات الامنية المرابطة في تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه في كربلاء ، إلى أخذ الحيطة والحذر “.مؤكدا اطئنانه “بأن الخطة سوف تسير بنجاح “.وقال عناد ، إن ” زيارتي لكربلاء جاءت لبحث الاستعدادات الأمنية الجارية لتأمين […]

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